أوكرانيا تسمح للسياح الصينيين بزيارتها دون تأشيرة

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أنّه سيتم السماح للمواطنين الصينيين، الذين يزورون أوكرانيا للسياحة، بدخول البلاد دون تأشيرة بشكل مؤقت.

وأوضح مرسوم رئاسي نُشر على الموقع الرسمي للرئيس الأوكراني، أنّ القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل وحتى نهاية يناير 2021، وينطبق على الصينيين الذين يزورون أوكرانيا لغرض السياحة لمدة لا تتجاوز 30 يومًا.

وجرى التوقيع على المرسوم لتطوير علاقات ودية بين أوكرانيا والصين، فضلًا عن تعزيز سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة، حسب ما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

يذكر أنّ الرئيس الأوكراني أدخل نظام السفر دون تأشيرة لمواطني أستراليا ونيوزيلندا والبحرين والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية اعتبارًا من أغسطس المقبل، إذا كانت فترة زيارتهم لأوكرانيا لا تتجاوز 90 يومًا.