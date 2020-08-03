تجديد حبس فتاة قتلت والدها دفاعا عن والدتها بالخانكة

قرر المستشار باسم عبد الباقي رئيس نيابة الخانكة، تجديد حبس فتاة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بقتل والدها بمنطقة أبو زعبل أثناء مشاجرته مع والدتها.

بدأت الواقعة بنشوب خلاف بين "إبراهيم م ق"، 42 سنة، حداد مسلح، ومقيم أبو زعبل، وزوجته "فايزة م ع"، 36 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، وتطورت الخلافات الزوجية إلى مشاجرة واعتداء من الزوج على زوجته أمام نجلته "ي"، 16 عامًا، إلا أنها قررت إيقاف هذا المشهد اليومي بأن توجهت إلى المطبخ وأحضرت سكينًا طعنت به والدها في صدره ليسقط صريعًا في دمائه.

وأكدت الفتاة خلال التحقيقات، أن والدها يعمل نجار مسلح ووالدتها ربة منزل، وكانت الأمور المعيشية بسيطة، إلا أن والدها دائمًا كان يشكو ضيق حاله بسبب عدم وجود عمل دائم، وكان دائمًا يظهر غضبه في إهانة والدتها من سوء معاملة وضرب، وخلال مشاجرته الأخيرة معها حاولت التدخل إلا أنه منعها وأهانها هي الأخرى وضربها، فتوجهت إلى المطبخ واستلت سكينًا وطعنته في صدره.

وحُرر محضر بالواقعة، وألقي القبض علي المتهمة، وبعرضها على النيابة أمرت بحجزها وعرض الجثة على الطب الشرعي لمناظرتها، وبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفن المجني عليه عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.