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محمود مسلم

خلية الأزمة في بابل العراقية تقرر تطبيق الحظر الصحي الكامل

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أ ش أ
09:00 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أصدرت خلية الأزمة العراقية في بابل، اليوم الاثنين، عدداً من القرارات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، من بينها تطبيق الحظر الصحي "الكامل" في مدن المحافظة كافة.

وقالت الخلية في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية إنها عقدت اليوم، اجتماعاً قررت فيه مطالبة وزارة الصحة بدعم دائرة صحة بابل بالتخصيصات المالية والمواد الوقائية، وتفعيل اللجان العلمية والصحية في الدائرة كي تمارس دورها بالشكل الصحيح، فضلاً عن تطبيق المادة 240 من قانون العقوبات بحق المخالفين لإجراءات الوقاية والمتمثلة بارتداء الكمامات والقفازات وتطبيق التباعد الاجتماعي.

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