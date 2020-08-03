مصطفى درويش ينشر صورته مع أسر ياسين: أنا اتقفشت من مستر عمر

نشر الفنان مصطفى درويش صورته مع الفنان آسر ياسين عبر حسابه على إنستجرام، معلقا: "أنا اتقفشت من مستر عمر"، وهي الشخصية التي جسدها آسر خلال أحداث مسلسل "بـ100 وش" الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

وكان الفنان مصطفى درويش روى تفاصيل تجربته مع إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتعافيه منه، وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية CBC، إنّه أصيب بالتعب بعد انتهاء عيد الفطر وشعر بآلام في البطن وارتفاع درجة الحرارة وصداع شديد، وأجرى تحاليل ووجد بعض المشاكل، ثم أجرى مسحة وتبيّن إصابته بفيروس كورونا.