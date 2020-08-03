الفحوصات تثبت إصابة كبير موظفي الرئيس البرازيلي بكورونا

قال مكتب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم، إن كبير موظفي الرئيس الجنرال والتر سوزا براغا نيتو ثبتت إصابته بـ"كوفيد - 19" ليصبح بذلك سابع مسؤول بارز في البلاد يصاب بالمرض.

وأضاف المكتب في بيان أن براغا نيتو في حالة جيدة ولا يعاني أعراضاً. وسيبقى في عزل إلى حين إجراء فحص جديد وتقييم طبي لحالته وسيواصل العمل عن بعد، حسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وفي الأسبوع الماضي، ثبتت إصابة زوجة الرئيس وأحد وزرائه بالمرض. وكان الرئيس نفسه قد أصيب لكن أحدث فحص خضع له أظهر أنه لم يعد مصاباً بالفيروس.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة ضمن قائمة أكثر البلدان التي ينتشر بها فيروس "كورونا".

وسجلت البرازيل حتى الآن أكثر من مليونين و730 ألف حالة إصابة بالمرض منذ بدء الجائحة، وارتفع عدد حالات الوفاة المسجل رسمياً بالمرض إلى 94104 وفيات، وفقاً لبيانات وزارة الصحة.