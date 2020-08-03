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ضبط 40 فتاة في حملة على كافيهات الجيزة: يحصلن على 200 جنيه في الليلة

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محمود الجارحي وجيهان عبد العزيز
08:48 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
ارشيفية

ارشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، من ضبط 40 فتاة بتهمة التحريض على الفسق، وممارسة والدعارة مقابل مبالغ مالية.

ووردت معلومات للعقيد محمد غراب، وكيل مباحث الآداب بالجيزة، مفادها أنه بالتنسيق مع البحث الجنائي بالجيزة، أثناء الحملات على الكافيهات، تم رصد قيام عدد من الفتيات بالتحريض على الفسق، والدعوة لممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 200 و300 جنيه فى الليلة.

وتمكنت قوة يقودها المقدم محمد سعيد، الضابط بمباحث الآداب، من ضبط 40 فتاة، على مدار ايام العيد، وتحريز الهواتف المحمولة بحوزتهن، ومبالغ مالية، وتبين من فحص الهواتف وجود شات جنسي وصور عارية لهن.

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