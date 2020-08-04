الطقس اليوم الثلاثاء 4-8-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، إذ تتكون الشبورة المائية صباحًا، ويسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدل ليلًا، وشبورة مائية صباحًا.

الطقس في مصر

ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية، ويسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل ليلًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وعن حالة البحرين فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في عمان

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في عمان، أنه من المتوقع أن تزيل الغيوم جزئيا على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار والجبال المجاورة، مع وجود فرصة لسقوط الأمطار، كما تزيل الغيوم بوجه عام على باقي محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب المنخفضة في آخر اليوم .

الطقس في الكويت

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، أن من المتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة، والرياح تكون شمالية غربية إلى خفيفة معتدلة السرعة تنشط على فترات، ويكون الطقس ليلا مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم/ساعة.