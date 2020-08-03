حبس 40 فتاة بتهمة الترويج للدعارة في الجيزة.. الليلة بـ300 جنيه

أمرت الجهات المختصة بحبس 40 فتاة، على ذمة التحقيقات التى تجري معهن، على ذمة اتهامهن بالتحريض على الفسق، وارتكاب الدعارة مقابل مبالغ مالية.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ضبطت 40 فتاة بتهمة التحريض على الفسق، وممارسة والدعارة مقابل مبالغ مالية، على مدار أيام العيد.

ووردت معلومات للعقيد محمد غراب، وكيل مباحث الآداب بالجيزة، مفادها أنّه بالتنسيق مع البحث الجنائي بالجيزة، أثناء الحملات على الكافيهات، جرى رصد قيام عدد من الفتيات بالتحريض على الفسق، والدعوة لممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 200 و300 جنيه في الليلة.

وتمكنت قوة يقودها المقدم محمد سعيد، الضابط بمباحث الآداب، من ضبط 40 فتاة على مدار أيام العيد، وتحريز الهواتف المحمولة بحوزتهن، ومبالغ مالية، وتبين من فحص الهواتف وجود شات جنسي وصور عارية لهن.اقرأ المزيد: