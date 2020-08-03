مروة ناجي تشعل ستوديو "كل يوم" بـ"عايم في بحر الغدر"

أشعلت المطربة مروة ناجي، استديو "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة ON في سهرات عيد الأضحى المبارك، بغناء أغنية المهرجانات الشهيرة "عايم في بحر الغدر".

وأضافت ناجي، أنّها كانت رافضة دائما فكرة المهرجانات والأغاني الشعبية، بسبب الألفاظ الخارجة، ولكنها انتشرت وأصبحت واقع، موضحة أنّ أغاني المهرجانات فرضت وجودها في العالم ولها قاعدة شعبية كبيرة.

وأكدت أنّه لا يمكن مساواة أغاني المهرجانات بالأصوات الكبيرة، وما تقدمه أنغام وشيرين وهاني شاكر.

وكانت المطربة مروة ناجي، طرحت أغنية جديدة على يوتيوب تحمل اسم "عايشة بيك" على طريقة الفيديو كليب، كلمات هاني عبدالرحمن، وألحان محمد صبري، وتوزيع محمد شفيق، إخراج أحمد جريزمان.