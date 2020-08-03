التصريح بدفن الضحية التاسعة من حادث "ميكروباص المريوطية"

صرحت جهات التحقيق المختصة، بدفن الجثة التاسعة من ضحايا حادث مكروباص المريوطية، الذي وقع مساء أمس، والتي تم انتشالها اليوم الاثنين.

وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث الذي وقع بطريق نكلا في منطقة منشأة القناطر بالجيزة، والذي أسفر عن وفاة وإصابة 15 راكبًا، وتبين من خلال التحريات والتحقيقات، أن اختلال عجلة القيادة في يد السائق، تسبب في الحادث.

وأضافت التحقيقات أن الحادث وقع في الساعة 5 مساء أمس، وتمكنت القوات من رفع آثار الحادث، وانتشال الجثث على مدار 4 ساعات، وتبين أن جميع الركاب من محافظة المنوفية، وصرحت بدفن الجثث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة النجدة في الجيزة، بلاغا بسقوط سيارة ميكروباص في ترعة المريوطية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة تحت قيادة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم سامح بدوردي رئيس مباحث منشأة القناطر، وتبين اختلال عجلة القيادة من يد السائق، ما أسفر عن سقوطها بترعة المريوطية، ومصرع 9 أشخاص، بينما نجا 7 آخرين من الموت.

وانتقلت قوة من المباحث، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث إلى مكان الواقعة، بصحبة فريق من المحققين ورجال المرور والإسعاف وقوات الإنقاذ النهري ونقل المصابون والمتوفون إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث بعد تعطل حركة المرور عدة ساعات.