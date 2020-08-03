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محافظ الجيزة ينعى ضحايا حادث المريوطية

كتب:

سلامة عامر
01:36 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة"ارشيف"

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة"ارشيف"

نعى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة ببالغ الحزن والأسى 8 مواطنين لقوا مصرعهم إثر انقلاب سيارة ميكروباص بترعة المريوطية بطريق نكلا بمنشأة القناطر.

وقدم محافظ الجيزة خالص التعازي لأسر الضحايا داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين موجهًا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم المساعدة والعون لأسر المتوفيين.

وناشدت محافظة الجيزة أصحاب السيارات الالتزام بقواعد وقوانين المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السير على الطرق السريعة والتأكد من كفاءة السيارة للسير تفادياً لوقوع حوادث وحفاظاً على أرواح المواطنين.

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