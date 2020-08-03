إصابة ثلاثة وزراء في جامبيا بـفيروس كورونا

ثبتت إصابة ثلاثة وزراء في جامبيا بـ "كوفيد-19"، ما يدل على أن فيروس كورونا المستجد آخذ في الانتشار بين كبار المسؤولين بعد الإعلان عن إصابة نائبة الرئيس بالمرض الأسبوع الماضي.

وذكرت الرئاسة الجامبية الأسبوع الماضي أن الرئيس أداما بارو دخل في عزل ذاتي لمدة أسبوعين بعد أن ثبتت إصابة نائبته إيساتو توراي بالمرض، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقالت الرئاسة في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الأحد إن وزير المالية مامبوري نجي ووزير الطاقة فافا سانيانج ووزيرة الزراعة أيمي فايبرو أصيبوا أيضا بالفيروس، ولم يفصح البيان عن تفاصيل بشأن الحالة الصحية للوزراء المصابين.

وسجلت جامبيا حتى الآن 498 حالة إصابة بالمرض وتسع وفيات فقط.