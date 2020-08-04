وكيل أوقاف دمياط لـ"الوطن": بعنا 825 صك أضحية

قال الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في محافظة دميا، في تصريح لـ "الوطن"، إنه تم بيع 825 صك أضحية خلال الفترة الماضية بالمحافظة.

وشددت وزارة الأوقاف على العاملين بالأوقاف، التزام الحياد التام تجاه جميع المرشحين وعدم السماح باستغلال المساجد أو ملحقاتها أو أي جهة تابعة للأوقاف للدعاية الانتخابية أو تعليق لافتات أو بوسترات أو خلافه، وعدم الانحياز دعائيا لأي مرشح على حساب آخر، مع التأكيد على المشاركة الإيجابية في كل استحقاق وطني .

وأكدت الوزارة أنها لن تقف موقف المتفرج تجاه أي محاولة لاستخدام المساجد في الدعاية الانتخابية، محذرة الجميع من محاولة استخدامها دعويا أو لوجستيا، سواء بتوزيع منشورات في محيطها، أم تعليق لافتات عليها، أم بأي شكل من أشكال التوظيف الانتخابي.

كما أكدت وزارة الأوقاف على جميع قياداتها والعاملين بها بضرورة مراقبة لذلك.