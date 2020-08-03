14 ألف طن قمح رصيد القطاع الخاص بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات، وسفينتان بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 13 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6987 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27126 طنًا، تشمل 5865 طن حديد، و2500 طن كسب صويا، و1361 طن خشب أبلاكاش، و7900 طن خردة، و9500 طن ذرة.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 382 حاوية مكافئة تشمل فواكه وخضروات وحاصلات زراعية، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب والأردن وإسبانيا وأمريكا.

ووصل عدد الحاويات الواردة إلى 208 حاوية مكافئة، مقابل 1477 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 38029 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 14417 طنًا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2666 طن قمح متجهين إلى صوامع المنيا والفيوم، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 786 شاحنة، منها 162 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 8386 من البضائع العامة.