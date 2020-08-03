الصحة تجيب: هل ينتقل كورونا للطفل أثناء الرضاعة الطبيعية؟

كشفت وزارة الصحة والسكان، مدى إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" للطفل أثناء الرضاعة الطبيعية، وذلك خلال منشور للوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأوضحت الوزارة، أن لبن الأم هام جدًا لتقوية مناعة الطفل كونه يحتوي على أجسام مناعية، كما أنه يجب ممارسة الرضاعة الطبيعية المطلقة للأطفال حتى نهاية الشهر السادس من العمر.

وأشارت الوزارة، إلى أنه مع بداية الشهر السابع يجب إدخال مجموعة متنوعة من الأغذية التكميلية التي يتم إعدادها بشكل صحي لضمان النمو السليم مع الاستمرار في الرضاعة الطبيعية حتى بلوغ الطفل عامان.

وأكدت الصحة، أن فيروس كورونا المستجد لا ينتقل عن طريق لبن الثدي أو الرضاعة الطبيعية من الأمهات اللواتي تأكدت إصابتهن بالمرض، وفي حالة مرض الأم يتكون لديها أجسام مضادة للفيروس والتي تنقل مباشرة من جسم الأم لجسم الطفل عن طريق لبن الثدي لتزيد من مناعته، واللبن الصناعي لا يُعطي هذه الحماية.