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غالبا ما يكون بسبب التدخين.. "الصحة" توضح أعراض التهاب الشعب الهوائية

الأعراض تتحسن خلال أسبوع إلى 10 أيام دون آثار دائمة

كتب:

محمود البدوي
11:52 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
الدكتورة هالة زايد .. وزيرة الصحة والسكان

الدكتورة هالة زايد .. وزيرة الصحة والسكان

كشفت وزارة الصحة والسكان، معلومات جديدة عن التهاب الشعب الهوائية، وذلك خلال منشور للوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأوضحت الوزارة، أن أعراض التهاب الشعب الهوائية تظهر على شكل سعال يحتوي على مخاط وإفرازات يمكن أن يتغير لونها، وقد يكون التهاب الشعب الهوائية حادًا أو مزمنًا.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن النوع الحاد هو الأكثر شيوعًا وهو عبارة تهييج مستمر في بطانة القصبات الهوائية، وغالبا يكون بسبب التدخين، وأعراضه تتحسن خلال أسبوع إلى 10 أيام دون آثار دائمة، وقد يستمر السعال لأسابيع.

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