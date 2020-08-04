الزهيري: 79% من شركات التأمين الطبي تغطي إصابات كورونا بشكل كامل

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن القطاع في مصر تأثر بسبب انخفاض حجم الأقساط ليس أقل من 15% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما ستظهر آثاره في عام 2021، حيث توقفت حركة السفر والطائرات بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "الزهيري"، خلال حواره مع الإعلامية دينا سالم، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر شاشة "اكسترا نيوز": "حجم أقساط التأمين العام الماضي بلغ 29 مليار جنيه، وفي هذا العام قلّ هذا المبلغ، حيث انخفض التأمين على حوادث تأمين السيارات بنحو 40% أو 50% خلال أشهر مارس وإبريل ومايو، حيث لم يكن يستخدم المواطنون سياراتهم في فترة الحظر".

وأردف، أن التأمينات المتعلقة بحوادث التأمين الطبي انخفضت، بسبب خوف الناس من الذهاب إلى المستشفيات لئلا تنتقل عدوى كورونا إليهم، ومن ثم فإن تعويضات التأمين الطبي بنحو 20% عن العام الماضي وذلك في الربع الثاني من 2020.

وأوضح، أن 79% من شركات التأمين الطبي تغطي فيروس كورونا بشكل كامل، بينما غطت باقي الـ21% قيمة الاختبار، فإذا أجرى المواطن مسحة وثبتت أنها إيجابية فإن الشركة ستدفع قيمتها، بينما سيدفع المواطن قيمة المسحة إذا كانت سلبية.