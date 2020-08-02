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خروج 17 حالة شفاء من كورونا بعزل التأمين الصحي بشبرا

كتب:

حسن صالح
03:01 م | الأحد 02 أغسطس 2020
نقل حالات كورونا

نقل حالات كورونا

أعلن مستشفى النيل بشبرا الخيمة، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بكورونا، خروج 17 حالة بعد تعافيهم من الفيروس، وذلك بعد ورود تقارير المسحات التي سحبها، وجاءت نتيجة العينات سلبية.

من جانبه، قال الدكتور عيد العطار مدير المستشفى، إنه بلغ إجمالي عدد المصابين بالأقسام الداخلية بالمستشفى بفيروس كورونا 42 حالة، يجرى تقديم الخدمة لهم، حتى تمام التعافي من الفيروس، مشيرا إلى أنه بتعافي وخروج الـ 17 حالة، يرتفع إجمالي عدد الحالات التي تم تقديم الخدمة لها بالمستشفى منذ تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس 2372 شخصا حتى اليوم.

وأضاف "العطار"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الفريق الطبي بالمستشفى أسرة واحدة، وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق، كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري تطبيقا لبروتوكول العلاج المصري، الذي أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.

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