المسرح المكشوف يعرض "الطوق و الأسورة" ثلاثة أيام

قال الفنان شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن عرض "الطوق والأسورة"، من إنتاج الفرقة، سيستكمل ليالي عرضه على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، حيث يقدم العرض أيام الأربعاء والخميس والجمعة، 5،6،7 من شهر أغسطس الجاري في تمام الثامنة مساء.

وأضاف "سرور"، أن عرض "الطوق والأسورة"، قدم حتى الآن في نسخته الجديدة 40 ليلة عرض منذ افتتاحه في يناير 2019، حيث حصد الجوائز في المهرجانات العربية والدولية خلال عام إنتاجه، حيث حصل العرض على جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض عربي ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي عام 2019، لتصبح أول جائزة لعرض مصري في هذا المهرجان، كما حصل في شهر ديسمبر الماضي على جائزة أفضل عرض مسرحي بمهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس.

"الطوق والأسورة"، تدور أحداثه في صعيد مصر، حيث يصور معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل، نورهان أبو سريع ، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبدالمنعم ، ومن إخراج ناصر عبدالمنعم.