عرض مسرحية "الطوق والأسورة" بدءا من 28 يوليو

تعرض مسرحية "الطوق والأسورة" للمخرج ناصر عبد المنعم على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، 28 و 29 يوليو، و 5 ، 6 ، 7 أغسطس، وذلك فى تمام الثامنة مساء.

المسرحية الحاصلة على جائزة أفضل إخراج من مهرجان المسرح التجريبى 1996، أفضل عمل مسرحى عربى من مهرجان المسرح العربى 2019، أفضل عمل متكامل من أيام قرطاج المسرحية 2019.

"الطوق و الأسورة" تدور أحداثه في صعيد مصر حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيى الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران،.

المسرحية من بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكرى، شريف القزاز، شبراوى محمد، محمد حسيب، سارة عادل، سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل على، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكور محيى فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.