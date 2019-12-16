"الطوق والأسورة" يفوز بجائزة أفضل عرض بمهرجان أيام قرطاج المسرحية

نجح عرض الطوق والأسورة، في الفوز بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، في الدورة 21 لمهرجان أيام قرطاج المسرحية، التي تأتي كإنجاز جديد، يضاف إلى سجلات الثقافة المصرية.

عبد الدايم: انتصارات القوى الناعمة تشكل ذراعا قوية للدبلوماسية الثقافية أمام العالم

وأعربت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، عن فخرها بالحصول على الجائزة، مؤكدة أن الفوز بها، يعد ملحمة فنية، تؤكد تفوق الإبداع المصري إقليميا وعالميا، ويعكس الريادة الحضارية للوطن.

وعبّرت عن سعادتها بتوالي انتصارات القوى الناعمة، التى تشكل ذراعا قوية للدبلوماسية أمام العالم، موجهة التهنئة لصناع العرض، باعتبارهم نموذجا للنجاح، وحثتهم على استمرار بذل الجهد، لإبقاء شعلة المسرح مضاءة، باعتباره أحد وسائل التعبير، التي تساهم في تشكيل وجدان وهوية الشعوب.

من جانبه قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، أن الطوق والأسورة، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، إخراج ناصر عبدالمنعم، وأعداد الدكتور سامح مهران عن رواية الكاتب يحيى الطاهر عبدالله.

وأشار "مختار"، إلى أن الجائزة تعد الثانية للعرض هذا في عام 2019، سبق وأن نال جائزة أفضل عرض بالمسار الثاني من الدورة 11 لمهرجان المسرح العربي، خلال يناير الماضي، مؤكدًا أنه جرى ترشيح العرض أيضا لجوائز أفضل نص مسرحي، أفضل سينوغرافيا، وأفضل تمثيل نساء، للفنانتين فاطمة محمد على ومارتينا عادل، مضيفا أن الجائزة تعبر عن تميز المسرح المصري ومكانته، خاصة بعدما شهد المهرجان، مشاركات من مختلف الدول.

يذكر أن عرض "الطوق والأسورة"، تدور أحداثه فى صعيد مصر، يصور معاناة الأسر الفقيرة، التي تصبح ضحية للخرافات، قدم للمرة الأولى في الدورة الثامنة من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام 1996، وحصل مخرجها ناصر عبدالمنعم على جائزة أفضل إخراج في المسابقة الرسمية.

وأعيد إنتاج العرض في عام 2018، ضمن الاحتفال باليوبيل الفضي للمهرجان التجريبي، كما جرى تقديمه كعرض الافتتاح في أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات، إلى جانب المشاركة فى الدورة 12 من المهرجان القومي للمسرح المصري، خلال أغسطس الماضي.

"الطوق والأسورة" بطولة فاطمة محمد علي، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل، سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، ومجسمات أسامة عبدالمنعم.