تطعيم 15033 طفلا و102 وافد ضد شلل الأطفال ببورسعيد

أعلنت مديرية الصحة ببورسعيد، الانتهاء من تطعيم 15032 طفلا بالمحافظة، بالطعم المعطل سولك، بالإضافة إلى 102 طفلا وافدا ضمن حملة التطعيم التي بدأت أعمالها في الأول من شهر يوليو الماضى.

وأكدت المديرية فى بيان لها أمس الاثنين، استمرار أعمال الحملة والتي تستهدف الأطفال مواليد الفترة من 1/1/2016، وحتى 22/3/2018، وذلك بجميع مكاتب الصحة والمراكز والوحدات الصحية بجميع أنحاء المحافظة من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا، يوميا ماعدا الجمعة والعطلات الرسمية.