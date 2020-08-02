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صور.. سيدة تلقي البالونات من البلكونة في بورسعيد احتفالا بالعيد

كتب:

هبه صبيح
04:18 ص | الأحد 02 أغسطس 2020
احدى السيدات تلقى البالونات على المارة

احدى السيدات تلقى البالونات على المارة

رصدت عدسة "الوطن" إحدى السيدات بمنطقة قشلاق السواحل بحى المناخ فى بورسعيد وهى تلقى مجموعات كبيرة من البالونات مختلفة الألوان من البلكونة بالدور السابع العمارة على الأطفال والمارة فى الشوارع احتفالا بعيد الأضحى.

وأسرع الأطفال إلى البالونات والتقطوها في فرحة غامرة، وذلك بعد اختفت مظاهر الفرحة بالعيد على الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة وشارع طرح البحر بقرار رئيس الوزراء واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

يذكر أن أهالى بورسعيد كانت لديهم عادة مؤخرا وهى إلقاء البالونات من أعلى أسطح العمارات بجوار الساحات بعد صلاة العيد ولكن مع منع إقامة صلاة العيد تغيبت البالونات الطائرة عن مراسم الاحتفال.

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