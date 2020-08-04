رئيس جامعة القاهرة: تقدمنا في التصنيف الهولندي 34 مركزا ضمن 30 ألفا

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تقدمت في التصنيف الهولندي في البحث العلمي العام الماضي، والعام الحالي تقدمت فيه تقدما إضافيا 34 مركزًا على مستوى 30 ألف جامعة، وهذا يعد قفزة كبيرة جدًا، خاصة أن هذا التصنيف يعتمد على قواعد البحث العلمي العالمية المعتمدة، وليس مجرد تجميع أرقام من تلقاء نفسه.

وأضاف "الخشت"، خلال حواره على شاشة "EXTRA NEWS"، أن مجلة الجامعة للعلوم الطبيعية تم تصنيفها الخامس على العالم في المجالات البحثية المتخصصة، متسائلًا "هل حد سمع الرقم ده قبل كده؟"، موضحًا أن هناك قواعد بيانات خاصة بالبحث العلمي معتمدة وتُعطي تصنيف للجامعات، "قبل كده كنا بنقول هل إحنا في الـ 500 جامعة على مستوى العالم ولا لا".

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة تُعد حاليا في المركز الـ 300 أو الـ 300 وشوية، وهذا تحقق في عامين فقط، ويُعد قفزة كبيرة في كافة التصنيفات، "تقدمنا في كل التصنيفات العالمية، في تصنيف شنغهاي تقدمنا فئة مئوية كاملة، التصنيفات تختلف في المعايير بتاعتها".

وتابع: "التصنيف الهولندي يركز على البحث العلمي، ويركز على عدد الأبحاث المنشورة في المجالات العالمية وقواعد بيانات البحث العلمي العالمية، كان عندنا نشر عظيم جدا بس محدش كان شيفه".