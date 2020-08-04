نجم ذا فويس كيدز ينتهي من تصوير "جيش بلادي"

انتهى الطفل أحمد السيسى، نجم ذا فويس كيدز من تصوير كليب أغنية وطنية جديدة تحمل اسم "جيش بلادى".

يذكر أن الأغنية الجديدة من كلمات وألحان عمرو السيسى، وتوزيع عمر مصطفى، ومن إخراج أحمد حسنى، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة علي "يوتيوب" والقنوات الفضائية.

من ناحية أخرى طرح أحمد السيسى مؤخرا كليب "أحلامى بسيطة"، من إخراج هشام عبدالعزيز، والأغنية من كلمات وألحان عمرو السيسي.