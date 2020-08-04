أمين عام المحامين: سنحدد موعد انتخابات الفرعيات في اجتماع مجلس النقابة

قال أمين عام نقابة المحامين، أبو بكر الضوة، إنه سيتم تحديد موعد، لعقد اجتماع مجلس النقابة برئاسة النقيب رجائي عطية، لتحديد موعد إجراء انتخابات النقابات الفرعية في أقرب وقت ممكن، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف "الضوة"، لـ الوطن، أن النقابة العامة، كانت خاطبت الفرعيات، بموافاتها بالميزانيات الخاصة بها عن الأعوام السابقة منذ 2016، علاوة على أن هناك بعض الطلبات بشأن دمج عدد من النقابات الفرعية سيتم دراستها وأخذ رأي الفرعيات فيها.

وكان نقيب المحامين رجائي عطية، قد صرح في وقت سابق، قائلا: "إنه آن الأوان لإجراء انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، لاسيما بعد فتح باب انتخابات الشيوخ".

وأضاف "عطية"، في تصريحات خاصة لـ "الوطن": "لم يحدد حتى الآن موعد خاص بإجراء العملية الانتخابية"، مؤكدا أنه سيستطلع رأي النقابات الفرعية والمحامين، للاتفاق على موعد مناسب لإجراء العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي يتناسب مع الجميع".

وتابع: "ساستمع لآراء المحامين أولا قبل تحديد موعد الانتخابات، إعمالا بمبدأ الديمقراطية، الذي أحرص دائما على إدارة النقابة وفقا له".

يشار إلى أن المدة القانونية لمجالس النقابات الفرعية والمقررة بأربع سنوات، انتهت إبريل الماضي.