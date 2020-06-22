عضو مجلس المحامين: تشكيل هيئة المكتب باطل.. وسنطعن أمام القضاء

كشف عيسى أبو عيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، عن تحركات بعض أعضاء المجلس المحسوبين على تيار سامح عاشور النقيب السابق، في الفترة المقبلة "بعد تشكيل هيئة المكتب بشكل باطل ومخالف للقانون واللائحة" على حد زعمه.

وأكد أن هناك مساعي منهم للطعن أمام القضاء على آلية تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، سواء في بطلان الانعقاد أو تجاوز عدد الأعضاء المسموح به، وسيطلب شهادة من هيئة البريد بموعد تسليم التليغراف وسوف ستبين أن الإرسال كان يوم السبت.

وأضاف: رجائي منذ إعلان انتخابه وهو يحاول استقطاب عدد من مجموعة سامح عاشور في المجلس، ونجح في تقليل المجموعة من 18 عضوا إلى 13 فقط، من خلال وعود بعضوية هيئة المكتب، والدليل على ذلك أن تشكيل هيئة المكتب ضم 10 أعضاء منهم 7 كانوا يتبعون سامح عاشور.

واستدرك: من أصله هذا الأمر مخالفة، حيث إن هيئة المكتب تتكون من أربعة أعضاء فقط ويجوز اختيار اثنين آخرين كمساعدين، إلا أن النقيب خالف ذلك وجعلهم 10 حتى يراضي الجميع.

وقال عيسى، الدعوة إلى الاجتماع كانت باطلة ومخالفة للائحة حيث إنها لم تتم قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل، موضحا: لهذا السبب رفض 13 عضو مجلس حضور الاجتماع بجانب شعورهم أن طريقة الدعوة لا تقدر الأعضاء أو القانون، حيث إنها جاءت بالصدفة من النقيب خلال تواجد عدد من أعضاء المجلس يوم السبت الماضي بمقر النقابة وأخبرهم أن الاجتماع غدا.

وعن كواليس التشكيل الجديد، قال: رجائي عطية النقيب الحالي اجتمع بمجموعته وبعض من المجموعة الخاصة بالنقيب السابق سامح عاشور في فندق الشيراتيون، وأخذ منهم توقيعات بتفويضه لتشكيل هيئة المكتب مقابل وعدهم بالحصول على مناصب به.

وعلق: هذا الأمر مخالف حيث إن تشكيل هيئة المكتب يكون بالانتخابات وليس التفويض وما تم خروج عن القانون واللائحة.

وأبدى استغرابه من تصرف بعض أعضاء المجلس ممن كانوا في قائمة سامح عاشور، بعد انضمامهم للطرف الآخر مقابل حصولهم على مناصب بهيئة المكتب.

ونفى أن يكون حاضرو الاجتماع 17 عضوا كما تحدث النقيب الحالي، مؤكدا أنهم 15 فقط من أصل 28، حيث لم يحضر كل من نبيل عبد السلام ويحيى التوني، ورغم ذلك جاء التوني ضمن التشكيل.

وأشار: النقيب تفاجأ بأن اللائحة تنص على الأخطار قبل يومين من تاريخ الانعقاد، ما دفعه للادعاء بأنه أرسل التلغراف يوم الجمعة على عكس الحقيقة.