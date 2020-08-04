"الأسنان" تعلن رسميا إجراء انتخابات التجديد النصفي في 21 أغسطس الجاري

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، رسميا، في الصحف اليومية وفقا للائحة النقابة، عن إجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة، يوم الجمعه الموافق 21 أغسطس 2020.

وأكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أن إجراء الانتخابات، سيتم وفق إجراءات احترازية، ومع قرارات الدولة، لعودة ممارسة الحياة الديمقراطية السليمة من جديد بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشارت النقابة إلى أنه تم تحديد انتخابات مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان في 21 أغسطس 2020، عقب انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدة أنه لا يوجد مانع قانوني لاجراء الانتخابات الخاصة بالنقابة في الموعد المحدد.