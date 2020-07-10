4 قرارات لمجلس "أطباء الأسنان".. أبرزها عقد الانتخابات في 21 أغسطس

اجتمع مجلس نقابة أطباء الأسنان، أمس الأربعاء، وجاءت قرارات الاجتماع عن التالي:

1- وافق المجلس على انعقاد انتخابات النقابة العامة يوم الجمعة الموافق 21 أغسطس 2020

2- بناء على مقترح من لجنة الانتخابات وافق المجلس على ضم 3 أعضاء إلى لجنة الانتخابات الحالية وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية

3- قرر المجلس إحالة النقيب إلى لجنة التأديب وذلك لامتناعه عن العمل وتوقيف مصالح الأطباء من توقيع على شهادات وشيكات الإعانات والضرائب والتأمينات الاجتماعية

4- قرر المجلس تكليف محامي النقابة بالدفاع عن المجلس في الدعوى المرفوعة من النقيب ببطلان مجلس النقابة بتاريخ 6 مايو 2020

وأكدت أن إجراءات الانعقاد صحيحة وأن التاريخ المنعقد فيه المجلس هو الأربعاء من أول كل شهر معاد الانعقاد الأساسي لمجلس النقابة العامة.