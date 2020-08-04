الخشت: استقبلنا العائدين من الخارج في رمضان بـ 4 وجبات وعصائر فريش

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب لطلبات المصريين في الخارج، والذين طالبوا بعودتهم إلى مصر في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث وجه الرئيس الجهات المعنية بالعمل على عودة المصريين في أسرع وقت، وتم تخصيص رحلات استثنائية لنقل المصريين من مختلف الدول.

وأضاف "الخشت"، خلال حواره على شاشة "extra news"، أنه تم مضاعفة عدد الوجبات في اليوم الواحد، فمجئ المصريين من الخارج كان في رمضان، ورغم ذلك تم تشغيل كافة مطاعم الجامعة، "زملائي قالوا إحنا في رمضان نعمل لهم وجبتين كفاية، واحدة في السحور وواحدة في الفطار، أنا رفضت وأصريت أنه يتعمل لهم 4 وجبات على مدار اليوم".

وأكد أن المدينة الجامعية استقبلت منذ أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، أكثر من 3 آلاف مصري عائدا من الخارج، وتم استقبالهم بشكل يليق بهم وشكل يليق باسم مصر، "كان لازم المغترب اللي جاي مصر في هذه الأزمة يشعر أن البلد بتحبه وتهتم به، فكنت حريص على توفير كل الأشياء التي سيحتجونها".

أضاف "الخشت"، أنه تلقى نبأ استقبال الجامعة لأبناء مصر العائدين من الخارج قبل وصولهم لمصر بـ10 ساعات فقط، متذكرًا أنه كان يوم جمعة، فالتقى بزملائه على الفور، ووجه بتوفير كل ما تحتاجه المدينة الجامعية، "مش أني استقبله ويأكل وبس، لا طبعًا، ده أنا قولت لهم لازم نرحب بيهم ونستقبلهم بالشوكولاتة".

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه وجه زملائه بالعمل على استقبال العائدين من الخارج بالعصائر الطازجة، كون المسافر قد يستغرق وقتًا طويلًا في مطار المغادرة، وكذلك وقتًا في مطار القاهرة نظرًا لإجراء بعض الكشوفات عليه للتأكد من سلامته، "قولنا هييجي خلصان، لما طلبت منهم يحضروا الشوكولاتات عشان نستقبل الناس، افتكروني بهزر، بس أصريت وعملناها".

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن السيسي استجاب لطلب المصريين وقال "لازم ولاد مصر يرجعوا ولازم نستقبلهم على أعلى مستوى، ولازم نطمن عليهم ويقضوا فترة عزل ونطمن على صحتهم عشان ميعدوش غيرهم وأسرهم"، موضحًا أنه تم تجهيز كافة الغرف في المدينة الجامعية بجامعة القاهرة وتم وضع في كل غرفة تليفزيون ودش وإعطاء كل عائد خط محمول، كل ذلك رغم ضيق الوقت.

وتابع: "ده حقهم، دول ولاد مصر، لازم يحسوا أن بلادهم تستقبلهم وتحبهم، لازم يحسوا أن لهم كرامة، ده توجيه السيد الرئيس والتزمنا به وبيضنا وجهننا ووجه الجامعة ووجه مصر بعد ما كان الإعلام المعادي منتظر الناس دي تخرج تشتكي من المعاملة طلعوا كلهم أشادوا ولله الحمد".