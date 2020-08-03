عم حمام.. قصة الفلاح الفصيح منذ لقاء السيسي إلى ترشحه في مجلس الشيوخ

"أنا هقول لك الحقيقة يا ريس إللى محدش عايز يقولها لك"، مشهد ما زال في أذهان المواطنين في مصر ومحافظة قنا وأهالي قرية المراشدة في مركز الوقف، والذي كان في لقاء المواطن حمام علي عمر، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2017، خلال افتتاح صوامع المراشدة.

هذا اللقاء الشهير الذي انتزعه ابن قرية المراشدة، خلال افتتاح، كشف فيه الفساد للرئيس السيسي حول أراضي قريته من رجال الأعمال ورجال الحزب الوطني المنحل دون محاسبة، والظلم الواقع على أهل قريته من الفقراء ومحدودي الدخل والأرامل وغيرهم، أنهم يرون أرضي في زمامهم ولا يملكون منها شيئا، في مشهد أربك بعض الحاضرين، لكشف "حمام"، عن آلاف الفدادين المهدرة وغير مستغلة تحت واضعي اليد من مافيا الأراضي.

حديث "حمام"، النابع من القلب والذي برهن عليه من خلال الخريطة التي كانت واضحة المعالم من بينها 12 ألفا و500 فدان مشروعات مياه متوقفة منذ أكثر من 22 عاما، وكأنها بفعل فاعل بإهدار هذه الأراضي المتعدي عليها، التي من طبعتها قرية الحرية التي تحولت لخرابة.

الرئيس السيسي احتضن عم "حمام" وتبنى موقفه وطلب معالجة هذه المشكلات في أراضي المراشدة، ومنح الأسر المحدودة والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة 1000 فدان، ثم يأمر الرئيس بزيادتها إلى 2442 فدانا موزعة 987 منتفعا.

شعبية جارفة استمدها المواطن حمام علي عمر، الذي لقب فيما بعد بـ "الفلاح الفصيح"، ومن هذا الوقت لازال المواطنون في محافظة قنا يتذكرون هذا الموقف الشجاع من ابن البلد.

فاجأ الفلاح الفصيح، الحاصل على بكالوريوس خدم اجتماعية عام 1980، الجميع في محافظة قنا، بتقديم أوراق ترشحه لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، فردي مستقل، في اللحظات الأخيرة، ليحصل على رقم 38 من 42 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد فردية مخصصة للمحافظة.

ويبقى السؤال.. هل سيرد أهل محافظة قنا، وأهالي قرية المراشدة ومركز الوقف الجميل لـ "الفلاج الفصيح"، على الموقف الشجاع، الذي أثبت للجميع أنه قيادة شعبية كبيرة لم يتمكن فعل ما فعله قادة ورموز كبيرة في كشف فساد، أرجع للدولة أكثر من 72 ألف فدان كان متعديا عليها، ويقومون بالتصويت لصالحه في الانتخابات هذا من تكشفت الأيام القادمة.

من جانبه قال حمام على عمر، في تصريح لـ "الوطن"، أنه يأمل الكثير من أهل قنا، بالتصويت له في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أنه سيكون خدمة للجميع وسيظل في الكشف عن الفساد، موضحا أن من أهم أولوياته لو نجح الصحة والتعليم، وسن القوانين التي تخدم ذلك.