ترامب يُهدد بإغلاق "تيك توك" في أمريكا يوم 15 سبتمبر

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يمانع شراء شركة مايكروسوفت الأمريكية تطبيق "تيك توك" الصيني، مشدداً على أن أي عملية شراء أو صفقة يجب أن تعقد بحدٍ أقصى قبل حلول 15 سبتمبر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال "ترامب"، إنه حدد تاريخاً بحدود 15 سبتمبر، لن يتمكنوا بعده من ممارسة نشاطهم في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه سيتم إغلاق التطبيق في 15 سبتمبر، إلا إذا تمكنت مايكروسوفت أو شركة أخرى من شرائه والتوصل إلى اتفاق قبل هذا الموعد.

وأوضح الرئيس الأمريكي، الذي كان قد حذر من الخطورة الأمنية للتطبيق، أنه أجرى محادثة مثمرة مع الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا نادالا، وحثه على شراء جميع أسهم التطبيق الصيني بدلا من 30 في المئة فقط.

وكان "ترامب"، قد أعلن يوم الجمعة الماضية، عزمه حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، ولكن عقب مباحثات بين ترامب والرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، الأحد الماضي، ذكرت الشركة التي مقرها واشنطن في بيان، أنها ستواصل المفاوضات للاستحواذ على تيك توك.