الخشت: خططنا لمواجهة كورونا قبل أن يصبح جائحة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن العام الدراسي المنقضي كان من أصعب السنوات بسبب التحديات التي واجهت البشرية جمعاء متمثلة في أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، والذي كان جديدا على البشرية في عصرها الحديث، موضحًا أن جامعة القاهرة كانت سباقة في التخطيط للتصدي للفيروس.

وأوضح "الخشت"، أن جامعة القاهرة بدأت في التخطيط للتصدي للفيروس منذ أن بدأ الإعلام الصيني يتحدث عن وجود فيروس، وقبل أن تُعلن منظمة الصحة العالمية أن الفيروس أصبح جائحة ووباء عالميا، مؤكدًا أن الجامعة عملت على خطة التصدي لفيروس كورونا منذ ديسمبر الماضي، وتم إعلان الخطة يوم 28 يناير.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، خلال حواره على شاشة "extra news"، إلى أنه "قبل ما الناس تخاف وقبل ما تتحول لجائحة عالمية، أخذنا إجراءات استباقية في الكليات، والمستشفيات"، كما أنه اتخذ إجراءات سريعة من أجل التحول الإلكتروني بشكل مبكر، فمنذ عام 2017 وهو يسعى لتطبيق التعليم المدمج.

وناشد رئيس جامعة القاهرة، بتغيير ثقافة المواطنين حول الأزمات، "مينفعش أزمة زي دي نقول فيها سيبها لله، ده غلط، أنا بسيب كل حاجة لله ومتوكل على الله، بس ربنا ليه قوانين لازم نحترم قوانين ربنا، حط قوانين للشفاء والمرض، لازم احترم القوانين دي، التفكير المتخلف المفروض نغيره".