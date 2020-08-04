الثانوية العامة في العام المقبل.. تابلت و"open book"

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020، التي من المقرر أن يتم اعتمادها في العاشرة والنصف صباح اليوم الثلاثاء، قبل أن تعلن في الثانية ظهرًا.

النظام الذي أقيم على أساسه امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 التي تعلن نتائجه بعد ساعات، من المقرر أن يشهد تغييرًا جذريًا، إذ من المقرر أن يتم تطبيق نظام جديد منذ العام المقبل.

ثانوية عامة جديدة بداية من العام الدراسي المقبل

بداية من العام الدراسي المقبل، يتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة ويتم أداء الامتحان الإلكتروني لكل مجموعة على حدة وفي أوقات مختلفة، وبنظام "الكتاب المفتوح" الـ "open book".

العام الدراسي الذي يبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021، سيكون نظام التقييم في امتحاناته، بالنظام المعدل بحيث يكون الامتحان على نفس مستوى الصعوبة وليس موحد في شكل الأسئلة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المرحلة الثانوية في العام المقبل سوف تستفيد من وجود التابلت، بداية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي.