وزير التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة غداً.. وإتاحتها بدء من الثانية ظهرا
كتب:
شريف سليمان
07:43 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيجري اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020 في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح غدٍ الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020.
وأضاف شوقي، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ويعقب ذلك مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على النتائج وسوف تتاح النتيجة بدءا من الساعة الثانية من ظهر الغد إن شاء الله".
اقرأ المزيد:
-
نتيجة الثانوية العامة 2020
-
نتيجه الثانويه العامه 2020
-
نتيجة الثانوية العامة
-
نتيجه الثانويه العامه
-
نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٠
-
اوائل الثانوية العامة 2020
-
نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس
-
وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة
-
الثانوية العامة
-
موعد نتيجه الثانويه العامه٢٠٢٠
-
أوائل الثانوية العامة 2020
-
وزير التربية والتعليم