وزير التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة غداً.. وإتاحتها بدء من الثانية ظهرا

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيجري اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020 في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح غدٍ الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020.

نتيجة الثانوية العامة 2020

وأضاف شوقي، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ويعقب ذلك مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على النتائج وسوف تتاح النتيجة بدءا من الساعة الثانية من ظهر الغد إن شاء الله".