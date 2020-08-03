نتيجة الثانوية العامة 2020 غدا.. تسجيل الرغبات والحصول على الرقم السري

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّها ستعلن نتيجة الثانوية العامة 2020 غدا الثلاثاء الموافق 4 أغسطس، في ترقب شديد من طلاب الثانوية العامة، آملين في الحصول على درجات مرتفعه تمكنهم من الالتحاق بالكليات التي يرغبون بها، وعقب إعلان النتيجة يتم إعلان تفاصيل تسجيل الطلاب لرغباتهم إلكترونيا.

وتستعرض "الوطن" طريقة الحصول على الرقم السري الخاص بالطلاب لتسجيل رغباتهم وخطوات التسجيل، وفق الموقع الرسمي لتنسيق الثانوية العامة على بوابة الحكومة المصرية كالتالي:

طريقة الحصول على الرقم السري

يستطيع الطالب الحصول على الرقم السري الخاص به والذي يتمكن من خلاله بتسجيل رغباته في الكليات للالتحاق بها من خلال بيان النجاح الذي يحصل عليه الطالب من المدرسة الخاصة به.

خطوات تسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات والمعاهد

1- الدخول على صفحة موقع التنسيق الإلكتروني علي بوابة الحكومة المصرية:

يتم تسجيل الرقم السري ورقم الجلوس الخاص بالطالب طبقا للمرحلة والتي تتحدد وفق مجموع الثانوية العامة.

2- إدخال رقم الجلوس والرقم القومى ونقل الرقم التأكيدي:

إذا كنت قد تقدمت برغباتك قبل ذلك، تظهر لك شاشة تعرض الرغبات المسجلة سابقا، أما إذا كنت تتقدم للمرة الأولى برغباتك تظهر لك شاشة البيانات الأساسية.

3- شاشة مراجعة الرغبات السابقة:

- تظهر شاشة التحقق من البيانات الأساسية ثم يتم الضغط على الخطوة التالية، وفي حالة وجود خطأ غير قابل للتعديل يتم الاتصال بمكتب التنسيق أو فروعه بالجامعات المصرية على الرقم 19468.

المجموع الكلي الذي يظهر للطالب يتضمن الآتي: المجموع الأصلي بإضافة لدرجة الحافز الرياضي (إن وجدت).

- الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري.

4- شاشة البيانات الشخصية الأساسية اللازمة في عملية التنسيق:

تظهر شاشة اختيار وتعديل الرغبات والتي تحتوي على 60 خانة للاختيارات بواسطة مفاتيح الإضافة والتعديل، ثم يتم إدخال الرغبات بالترتيب.