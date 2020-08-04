ضبط 36 متهما وتحرير 3 آلاف مخالفة مرورية في حملات أمنية بالجيزة
"أمن الجيزة" يشن حملات على بؤر إجرامية في المحافظة
09:13 ص | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مدير الأمن، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، من ضبط 36 متهما متورطين في قضايا إتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص والتهرب من أحكام قضائية، في حملات أمنية شنتها القوات على بؤر إجرامية في الجيزة.
وحرر ضباط إدارة المرور 3 آلاف مخالفة وإزالة إشغالات، لتسهيل الحركة المرورية بعدة حملات بالمحافظة، تحت إشراف اللواء محمد عامر مدير إدارة المرور.