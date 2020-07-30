ضبط مصنع للمخدرات بالجيزة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تصنيع المواد المخدرة والإتجار فيها.. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة قيام (عاطل - مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية").. بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال التصنيع والإتجار بمخدر الحشيش متخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه.. وبحوزته (26 قطعة لمخدر الحشيش - كمية من الخامات وأدوات للتصنيع - هاتف محمول- مبلغ مالى).

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة والأدوات لتصنيع مخدر الحشيش بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.