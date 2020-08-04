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الداخلية الموريتانية تحذر من خطورة السيول بعد تسجيل عدة وفيات

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وكالات
10:45 ص | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
فيضانات

فيضانات

حذرت وزارة الداخلية الموريتانية من خطورة السيول التي تشهدها أغلب المحافظات حاليًا والتي أدت إلى تسجيل عدة وفيات خلال الأيام الماضية، كان آخرها وفاة أربعة شبان غرقًا في يوم واحد.

ودعت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة الموريتانية، اليوم، المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من البرك والمستنقعات ومجاري الأودية في هذه الفترة التي تتسم بهطول الأمطار.

كما طالبت الوزارة باتخاذ تدابير احترازية لتجنب التعرض لمخاطر السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة، مشيرة إلى تسجيل العديد من الوفيات بسبب حوادث الغرق في عدة محافظات من البلاد.

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