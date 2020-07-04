مقتل 59 شخصا في فيضانات وانهيارات ارضية شمال شرقي الهند

قالت الهند، اليوم، إن فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في ولاية "آسام" شمال شرقي البلاد، أدت إلى مقتل 59 شخصا وتضرر نحو 1.3مليون آخرين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ونقلت وكالة "برس ترست أوف أنديا" الهندية عن هيئة إدارة الكوارث بولاية "آسام" القول في بيان، إن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها الولاية خلال الأيام الماضية أثرت على 20 مقاطعة بها يسكنها نحو 1.3 مليون نسمة.

وأوضحت الهيئة، أن الفيضانات دفعت السلطات لإجلاء آلاف الأشخاص بعدما تسببت في تلف 67628 هكتار من المحاصيل الزراعية وتدمير مئات البيوت إلى جانب خسائر اقتصادية مباشرة باهظة.

وأضافت الهيئة، أن هطول الأمطار الغزيرة الذي استمر لأيام أدى إلى تدمير السدود والطرق والجسور والقنوات والعديد من البنى التحتية بعدما تجاوز منسوب المياه مستويات التحذير في الأنهار.

وأشارت الهيئة الهندية، إلى القوات المحلية تباشر بمساعدة القوات المركزية المختلفة عملية الانقاذ والإسعاف فيما تقوم السلطات ببناء مزيد من دور اللاجئين والمخيمات وتوزيع الاحتياجات الغذائية والأولية