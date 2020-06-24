فيضانات عارمة أودت بحياة 3 أشخاص في أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم، أن فيضانات عارمة أودت بحياة 3 أشخاص وأجبرت المئات على النزوح عن مناطقهم، وعزلت عدة قرى في الأقاليم الغربية من البلاد.

وقال وزير الداخلية أرسين أفاكوف، وهو يتفقد المناطق المتضررة من الفيضانات مع رئيس الوزراء دنيس شميهال، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إنه تم إجلاء نحو 800 شخص منذ بدء هطول الأمطار يوم الاثنين الماضي، بينما كان كثيرون يحاولون حراسة ممتلكاتهم.

وأوضح شميهال، للصحفيين، أن "الوضع في خمس مناطق حرج، وأن منطقة إيفانو فرانكفيسك هي الأكثر تضررا.

وكانت آخر موجة أمطار غزيرة وفيضانات قد سجلت في أوكرانيا عام 2008.