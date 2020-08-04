خلال ساعات.. نتيجة الثانوية العامة 2020

نتيجة الثانوية العامة 2020، حدث ينتظره الكثيرين وسط حالة من القلق والترقب لتحديد مستقبل الطلاب، حيث تصدرت نتيجة الثانوية العامة مواقع البحث على جوجل وصارت حديث الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نتيجة الثانوية العامة 2020

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماده لنتيجة الثانوية العامة 2020، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020.

وزير التربية والتعليم يعلن اعتماده نتيجة الثانوية العامة

وكتب شوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يعقب ذلك مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على النتائج وسوف تتاح النتيجة بدءا من الساعة الثانية من ظهر اليوم إن شاء الله".

يُذكر أنَّ نسب النجاح في الثانوية العامة هذا العام ارتفعت عن العام الماضي، حسبما أوضح الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، مؤكّدًا أنَّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تؤدي دورها في تطبيق القانون على جميع الطلاب دون تفرقة حتى ينال كل طالب على الدرجات التي يستحقها دون التعرض لأي ظلم.

أعمال مكتب تنسيق نتيجة الثانوية العامة 2020

ومن المقرر أنَّ يبدأ مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد عمله، بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 التي سوف تُعلن لجميع الطلاب اليوم الثلاثاء.

وفي هذا الصدد، قال السيد عطا، المشرف العام على التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إنَّ قواعد التنسيق لهذا العام لن تختلف عن العام الماضي، وذلك فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي أو الشهادات المعادلة.

كيف تحصل على نتيجة الثانوية العامة؟

يمكن من خلال السطور التالية لأي طالب أن يحصل على نتيجة الثانوية العامة 2020 فور ظهورها، وهي كالتالي:

- ادخل إلى صفحة نتيجة الثانوية العامة 2020 في جريدة "الوطن".

- أدخل بيانات الطالب بصورة صحيحة في النموذج الخاص بالتسجيل.

- اضغط على سجل الآن، ثم انتظر ظهور النتيجة.

- اضغط على إعادة تحميل للصفحة.

- ويسمح موقع "الوطن" للطالب أو أولياء الأمور بإدخال رقم جلوس جديد لمعرفة أي نتيجة أخرى.

وللحصول على النتيجة، يمكن الآن تسجيل بياناتك للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020.