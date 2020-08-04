قبل النتيجة.. المتحدث باسم مترو الأنفاق يعلن نجاح ابنته بالثانوية العامة

قبل ساعات قليلة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 ، أكد المتحدث باسم مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي نجاح ابنته إسراء الطالبة بالثانوية العامة لهذا العام، بالشعبة الأدبية.

وأضاف عبدالهادي، لـ"الوطن"، أنه تمكن من معرفة نجاحها قبل فترة وجيزة، ولكنه في انتظار التأكد من المجموع الكلي بعد اتعماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ نتيجة الثانوية العامة 2020، لتحديد كليتها المنشودة وفقا لرغبتها.

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وكان أحمد عبدالهادي نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قبل 8 ساعات، منشورا كشف فيه عن نجاح نجلته، حيث كتب: "أبارك لأبنتي العزيزة إسراء احمد عبد الهادى بكيرعلى النجاح في الثانوية العامة - أدبى بمعدل ٨٩ %و ابارك لجميع الطلبة والطالبات من الثانويه العامة.. خالص تحياتى للجميع".

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد مساء أمس، أنه سيجري اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020 في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح غدٍ الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020.

وأضاف شوقي، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ويعقب ذلك مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على النتائج وسوف تتاح النتيجة بدءا من الساعة الثانية من ظهر الغد إن شاء الله".