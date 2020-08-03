غدا نتيجة الثانوية العامة 2020.. شروط وضوابط القبول بالكليات والمعاهد

بدأ العد التنازلي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اعتماد نتيجة الثانوية العامة وإعلان أسماء الأوائل غدا الثلاثاء الموافق 4 أغسطس، وعقب إعلان النتيجة يبحث طلاب الثانوية العامة عن الكليات التي يمكن الالتحاق بها وفق مجموع درجاته، وهناك عدد من الكليات والمعاهد التي تتطلب شروط إضافية مثل اجتياز اختبارات القدرات أو تحديد نسبة للنجاح ومجموع اللغات للالتحاق بها.

وتستعرض "الوطن" شروط وقواعد الالتحاق بالكليات والمعاهد، وفق الموقع الرسمي لتنسيق الثانوية العامة، كالتالي:

كلية الألسن

يشترط للالتحاق بكلية الألسن الحصول على 75% على الأقل من مجموع درجات الـ 3 لغات وهي اللغة العربية واللغتان الأجنبيتان الأولى والثانية.

كلية الفنون التطبيقية

يشترط للقبول بهذه الكليات أن يكون الطالب قد اجتاز اختبار القدرات الفنية والابتكار والذي ينظمه مكتب التنسيق بعد امتحانات الثانوية العامة مباشرة.

كلية الحقوق

- يشترط أن يكون الطالب قد درس اللغة الفرنسية في شهادة الثانوية العامة.

- الطلاب الذين لم يدرسوا اللغة الفرنسية يجوز قبولهم بكليات الحقوق في حالة استيفائهم للحد الأدنى لهذه الكليات بشرط اجتيازهم الامتحان في مادة اللغة الفرنسية علي مستوي الثانوية العامة.

- لا يمنح الطالب درجة الليسانس إلا بعد اجتيازه لامتحان اللغة الفرنسية خلال سنوات الدراسة بنجاح.

كلية السياحة والفنادق

- يشترط للالتحاق بكلاية السياحة والفنادق حصول الطالب على 70% على الأقل في اللغة الأجنبية الأولى.

- الحصول على 60% على الأقل من المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة.

كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان

- يشترط النجاح في اختبارات القدرات الموسيقية "العملية والشفوية" التي تعقد بالكلية وينظمها مكتب التنسيق وتحدد هذه الاختبارات مستوى المتقدم من حيث الالتحاق بالفرقة الأولى مباشرة أو الدراسات التحضيرية.

كلية الفنون الجميلة

يشترط للقبول بهذه الكليات النجاح في اختبارات القدرات في مادة رسم العمارة الذي يعقد بالكلية وينظمها مكتب التنسيق بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.

كلية التربية الفنية

يقتصر القبول بهذه الكلية على اجتياز اختبارات القدرات الفنية التي تعقد بالكلية وينظمها مكتب التنسيق بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.

كلية التربية النوعية

يشترط للقبول بكلية التربية النوعية النجاح في اختبارات القدرات الفنية والتي عقدت بالكليات ونظمها مكتب التنسيق بعد انتهاء امتحان الثانوية العامة مباشرة.

المعاهد الفنية الصحية

- يشترط للقبول بهذه المعاهد أن تكون اللغة الأجنبية الأولى هي اللغة الإنجليزية.

- ألا يقل سن الطالب عن 16 سنة ولا يزيد عن 22 سنة في أول أكتوبر 2018.

الكليات التكنولوجية

يشترط للقبول بهذه المعاهد الحصول 50% على الأقل من درجة اللغة الإنجليزية ماعدا شعبة المطاعم بمعهدي سياحة وفنادق "المطرية والإسكندرية"، لايطبق عليها هذا الشرط.

المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية

يشترط اجتياز الطالب اختبار القدرات الذي تقوم الكلية بعقده للطلاب بعد الترشيح.

المعاهد العليا الخاصة للغات

يشترط للقبول بهذه المعاهد حصول الطالب على 55% على الأقل في اللغتين الأجنبيتين أو أحدهما فى حالة دراسة الطالب لغة واحدة فقط.