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فيديو.. مواطن يطالب مرشح مستقبل وطن لمجلس الشيوخ بـ"كباريه"

كتب:

سهاد الخضري
05:32 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
ارشيفية

ارشيفية

طالب مواطن أحد المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ عن محافظة دمياط بإنشاء "كباريه".

وفوجئ الحاضرون بمؤتمر انتخابي للمرشح وليد صلاح التمامي عن حزب مستقبل وطن على المقعد الفردي، والذي عُقد بقرية تفتيش السرو بمحافظة دمياط، بأحد المواطنين - يتردد أنه مريض نفسي - يطالب المرشح بإنشاء كباريه، ما أثار حالة من السخرية.

والتقط أحد الحضور المشهد بكاميرا هاتفه، وتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

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