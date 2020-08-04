"شات إباحي وصور عارية".. القصة الكاملة لضبط 40 فتاة بتهمة الدعارة

كشفت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن الـ 40 فتاة المضبوطات بتهمة التحريض على الفسق والترويج للممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية تترواح من 200 لـ 300 جنيه في الساعة، بعد أن يعرضن صور عارية عبر الواتس آب للزبائن.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمات قبل ممارسة الرذيلة، وحرزت القوات هواتف محمولة تحتوي على شات إباحي وصور عارية للفتيات، وتم التحفظ على المتهمات، وعرضهم على جهات التحقيق المختصة التي قررت حبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ضبطت 40 فتاة بتهمة التحريض على الفسق، وممارسة والدعارة مقابل مبالغ مالية، على مدار أيام العيد.

ووردت معلومات للعقيد محمد غراب، وكيل مباحث الآداب بالجيزة، مفادها أنه بالتنسيق مع البحث الجنائي بالجيزة، أثناء الحملات على الكافيهات، جرى رصد قيام عدد من الفتيات بالتحريض على الفسق، والدعوة لممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 200 و300 جنيه في الليلة.

وتمكنت قوة يقودها المقدم محمد سعيد، الضابط بمباحث الآداب، من ضبط 40 فتاة على مدار أيام العيد، وتحريز الهواتف المحمولة بحوزتهن، ومبالغ مالية، وتبين من فحص الهواتف وجود شات جنسي وصور عارية لهن.