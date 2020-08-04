نتيجة الثانوية العامة 2020.. خطوات الحصول النتيجة عبر بوابة "الوطن"

ساعات قليلة تفصلنا عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020، والتي أكّد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اعتمادها صباح اليوم خلال رسالة تبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي لطلبة الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان، وتوجيه التهنئة لأوائل الثانوية العامة.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020

وتقدم "الوطن" في إطار حرصها على مستقبل طلبة وطالبات الثانوية العامة، خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 فور ظهورها عن طريق الدخول على الرابط الخاص بنتيجة الثانوية العامة عبر الصفحة الرئيسية.

خطوات معرفة نتيجة الثانوية العامة

1. الدخول على صفحة نتيجة الثانوية العامة في جريدة الوطن.

2. استخدام النموذج الخاص بالنتيجة.

3. أدخل رقم الجلوس الصحيح للطالب.

4. اختيار الشعبة المنتمي اليها الطالب، علمي علوم، علمي رياضة، أو أدبي.

5. تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

6. كتابة البريد الالكتروني.

7. تسجيل رقم الهاتف الخاص بالطالب.

8. انتظر ظهور النتيجة وباقي التفاصيل المتعلقة بالمواد الأخرى.

9. اضغط إعادة تحميل للصفحة.

10. يمكنك إدخال رقم جلوس جديد لمعرفة نتيجة أخرى.

كما يستطيع الطالب الحصول عليها من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ أنّه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020 من خلاله.