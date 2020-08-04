"تعليم النواب": ننتظر نتيجة الثانوية العامة لتقييم "امتحانات كورونا"

أكّدت النائبة الدكتورة ماجدة نصر عضو مجلس النواب، أنَّ لجنة التعليم تتابع نتيجة الثانوية العامة، والتي من المقرر اعتمادها اليوم، وذلك لتقييم التجربة ككل في ضوء جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19".

وأضافت عضو لجنة التعليم بمجس النواب، لـ"الوطن"، أنَّ كل الإجراءات التي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لتوفير وسائل الحماية لطلاب الثانوية العامة تمت وبنجاح، متابعة "ننتظر اليوم إعلان النتيجة النهائية بعد عام دراسي طويل واجهته كثير من الصعوبات بسبب الجائحة، لدرجة أن البعض أسماه عام امتحانات كورونا".

ولفتت إلى أنَّ الإجراءات التي اتخذتها الدولة لإتمام عملية امتحانات الثانوية العامة، كانت أفضل رد على بعض الأصوات التي طالبت بإلغاء امتحانات هذة المرحلة.

وبينت أنَّ لجنة التعليم ستعمل خلال اجتماعاتها المقبلة والمتبقية من عمر دور الانعقاد الخامس، على الاستماع إلى خطة وزارة التربية والتعليم واستعدادتها للعام الدراسي الجديد في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، وذلك لطمأنة الأسر المصرية على مستقبل أبنائها.