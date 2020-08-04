العثور على جثة ربة منزل بها آثار خنق في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية، صباح اليوم الثلاثاء، على جثة ربة منزل بها آثار خنق في منطقة الرقبة، داخل حوش مواشي بقرية حجازة بحري، مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة قوص، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة فهيمة.م"، 41 عاماً، بها آثار خنق في محيط الرقبة وملقاة في حظيرة مواشي جثة هامدة، بقرية حجازة بحري، التابعة لدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد جمال سلمان، مأمور مركز شرطة قوص، إلى مكان الواقعة بالقرية، وتبين أنها كانت مدعوة في عرس بالقرية، وعند عودتها خرجت لوضع أكل للمواشي بجوار المنزل، ولم تعد مرة أخرى. وخلال تفقد أسرتها الحوش لمعرفة سبب عدم رجوعها عثروا على جثتها.

جار تكثيف التحريات لكشف مرتكبي الواقعة، كما جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قوص، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.