بث مباشر.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة

انطلق الآن المؤتمر الصحفي للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أعلن مساء أمس، اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020 في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020.

وأضاف شوقي، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ويعقب ذلك مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على النتائج وسوف تتاح النتيجة بدءا من الساعة الثانية من ظهر الغد إن شاء الله".